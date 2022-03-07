AA 7 Mart 2022 Pazartesi 15:49 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:51

Beşiktaş'ta Momo Bebeköy isimli bir restorana giden iki kadının tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeriye alınmamaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, iki kadının tesettürlü oldukları gerekçesiyle bir restorana alınmamasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler incelendi.

Başsavcılık, sosyal medyada da tepki çeken olayla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddedeki "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.

Beşiktaş'ta 5 Mart'ta gittikleri bir restorana tesettürlü oldukları gerekçesiyle alınmadıklarını söyleyen iki kadın, olaya ilişkin cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Görüntülerde, restoran yetkililerin kadınlara, "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz." demesi yer aldı.

'Momo Bebeköy' isimli restoranda skandal! Başörtülü diye içeri almadılar