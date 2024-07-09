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Başörtülü öğrenciyi staja kabul etmeyen okul yetkilisinin cezası belli oldu!

Üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'un okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasına ilişkin görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, kolej yetkilisi Özlem Öztoprak hakkında, 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

DHA9 Temmuz 2024 Salı 11:48 - Güncelleme:
Başörtülü öğrenciyi staja kabul etmeyen okul yetkilisinin cezası belli oldu!
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İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Akbulut'un avukatı Talha Demir, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep ederken, sanık Özlem Öztoprak'ın avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

3 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Özlem Öztoprak hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Öztoprak hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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