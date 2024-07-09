İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Akbulut'un avukatı Talha Demir, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep ederken, sanık Özlem Öztoprak'ın avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme, sanık Özlem Öztoprak hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Öztoprak hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.