15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1698
  • 6,9166
  • 255.224
  • 91.344
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başörtülülere hakaret eden Kökoğlu hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava

Atatürk Havalimanında başörtülülere ilgili sosyal medyada paylaştığı bir videoda Bülent Kökoğlu hakkında, ’’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun facebook profilinden 28 Mart 2019’da bir video yayınladığı, Kökoğlu’nun alınan ifadesinde profilin kendisine ait olduğunu ve şikayete konu videoyu profilinde yayınladığını kabul ettiği belirtildi.

Sanık Kökoğlu’nun kendisini çekerek paylaştığı videoda, bir konuşma yaptığı, bu konuşmada, başörtülülerle ilgili sözler söylediği belirtilen iddianamede, sanığın beyanlarında halkın bir kesiminin dini değerleri nedeniyle aşağılandığının görüldüğü değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun ‘’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerden Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Kökoğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çektiği videoya ilşkin ''cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturması ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Atatürk Havalimanında çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, Bülent Kökoğlu, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, konunun önemi ve yasada öngörülen cezanın üst sınırını dikkate alarak, Kökoğlu’nun ”cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmasına hükmetmişti.

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Yeni seçim süreci tek farkla başladı

Yeni seçim süreci tek farkla başladı

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Başörtülülere hakaret etmişti... Flaş gelişme

Başörtülülere hakaret etmişti... Flaş gelişme

İşkence edilen Afgan mülteci konuştu: 3 saat dövüp...

İşkence edilen Afgan mülteci konuştu: 3 saat dövüp...

Türk pilottan dünyada bir ilk! Tarihe geçti

Türk pilottan dünyada bir ilk! Tarihe geçti

Soruşturmada önemli gelişme: İzine ulaşıldı

Soruşturmada önemli gelişme: İzine ulaşıldı
 

POPÜLER HABERLER

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Emekliye 4 müjde birden

Emekliye 4 müjde birden

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyaca ünlü isimler akın etti! 'Met Gala' görsel şölene döndü...

Dünyaca ünlü isimler akın etti! 'Met Gala' görsel şölene döndü...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA