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Güncel

Başörtüsüne anayasal güvence Meclis'te görüşülecek

Meclis'te başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif için mesai devam ediyor. Anayasa Komisyonunda düzenlemenin müzakereleri sürdürülecek. Meclis Genel kurulunda ise perakende ticarette haksız rekabeti önlemeye yönelik tedbirler getiren teklif ele alınacak.

22 Ocak 2023 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Başörtüsüne anayasal güvence Meclis'te görüşülecek
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Meclis haftaya yoğun bir gündemle girecek.

Başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunmasını içeren teklifin Meclis süreci başladı.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE

Salı günü anayasa komisyonunda teklifin maddeleri ele alınacak. Bu aşamada değişiklik önergeleri de gündeme gelecek. CHP ve İyi Parti, maddelerde itiraz ettikleri ve değişmesini istedikleri bölümlere ilişkin kendi önerilerini sunacak.

Teklifin mutabakatla geçebilmesi için uzlaşı arayışları da sürecek. AK parti, muhalefetin önerilerini sunmasına yönelik görüşme taleplerine karşı kapılarını açık tutacak.

YÖK Kanunu'ndaki değişiklik de komisyonda görüşülecek.

Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçmesine imkan sağlayan teklifte, MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulması da yer alacak.

PİYASADAKİ HAKSIZ REKABETE DÜZENLEME

Meclis Genel Kurulunda ise piyasadaki haksız rekabeti önlemeye yönelik düzenleme olacak.

Teklifle üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmeler arasındaki haksız ticari uygulamalara yönelik yaptırımlar getiriliyor.

İşletmelerin büyüklüğüne göre ödeme süreleri kademelendiriliyor.

AK PARTİLİ VEKİLLERE EKONOMİ SUNUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.

AK Parti grup toplantısının basına kapalı bölümünde Bakan Nebati milletvekillerine 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.

İKİ VEKİLİN FEZLEKE SÜRECİ

Meclis'te bu hafta fezleke süreci de işleyecek.

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Parti'li Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını inceleyen hazırlık komisyonu iki milletvekilinin yazılı ve sözlü savunmalarını alması bekleniyor.

  • Başörtüsü
  • meclis
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