Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

01.02.2020 08:34 - Güncelleme: 01.02.2020 08:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK’teki kadın bölge sorumlularına yaptığı ahlaksızlıkla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı başörtülü kadın yöneticiler “Şişli’nin kendilerine 28 Şubat’ı yeniden yasattığını” ifade etti.

SKANDAL BİTMİYOR

İSMEK’te yaşanan skandal toplantı gündem oldu. O toplantıda İSMEK’te bölge sorumlusu bekar kadınlara “Bunları itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne böyle herkes bekar…” gibi ahlak sınırlarını aşan ifadeler kullanan Yeşim Meltem Şişli’nin uyguladığı baskının bununla sınırlı olmadığın ortaya çıktı. Toplantıda bulunan diğer kadın yöneticiler de skandal ifadeleri doğruladı. İşe dönüş davaları devam ettiği için isimlerini vermek istemeyen kadın yöneticiler Yeşim Meltem Şişli’nin hem başörtüsüne, hem de İslam’a dil uzattığını söyledi.

ÇANTALARI KONTROL ETTİ

Üç kadın yöneticinin ayrı ayrı anlatımlara göre o toplantıda şunlar yaşandı: Meltem Şişli konuşurken erkeklerin kadınları ezmesi konusunu açtı ‘Bu ancak İslam ortaçağında olur’ ifadesini kullandı. Ayrıca toplantıda yer alan kadınların başörtüsü ve çantalarının markalarına tek tek bakan Şişli, ‘Çantalarınızı havaya kaldırın. Eşarp markalarınızdan durumlarınızı anlıyorum’ diye konuştu.

İCABINIZA BAKACAĞIM

Hepimizi karşısına alan Şişli, bizlere hakaret etmeye başladı ve ‘Sizlerin icabına bakacağım’ ifadesini kullandı. Hakaret boyutu her geçen dakika daha da arttı. Hakkımızda ‘Hiçbirinizden yönetici olmaz, neye göre alınmışsınız bilmiyorum’ cümlesini kurdu. Şişli hakaretlerinde ‘Kurstan kursa dolaşıyorsunuz ve neden bu işi yapıyorsunuz anlamıyorum’ sözlerini söyledi. Ayrıca hepimizin diksiyonunun bozuk olduğunu, bu işin başörtüsüyle yapılmasının zor olacağını, başörtüsüyle bu iş yapılamayacağını söyledi.

İBB'de skandal: İSMEK'in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etti

Yaşadıklarımız 28 Şubat dönemine benziyor. Tekrardan 28 Şubat süreci yaşamak istemediğimiz için bizleri oradan vurdular. Bizi üzen de bu oldu. İş akdimiz fesholunca konuşmaya karar verdik. Bu nedenle herkes konuşmaya başladı. Sürecimiz yargıya taşındı.

KOMİK SAVUNMA: O DA BEKAR!

İBB de konuya ilişkin açıklama yaparak, kadınlara sistematik mobing uygulayan Meltem Şişli’ye arka çıktı. Anılan toplantıda kişilerin temel hak ve özgürlüklerini konu alan herhangi bir konuşma gerçekleşmediğini öne süren İBB açıklamasında şu iddialara yer verdi: “Geçen ay itibari ile İSMEK kadrosuna alınan öğretmenlerimiz arasında da böyle bir ayrıma gidilmediği açıkça görülecektir. Giyimi kuşamı nedeniyle hiçbir kadın çalışanımız mağdur edilmediği gibi bu hususta herhangi bir ayrımcılıkta yapılmamaktadır. Diğer yandan insanların yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılandığı iddia edilen kişilerle anılan yöneticinin medeni halinin aynı olması da haberin gerçek dışı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin ‘ahlaksızca’ ifadeleri yargıya taşında. Mobinge maruz kalan 14 İSMEK bölge sorumlusu Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. Dün avukatları Ferah Yıldız ile birlikte İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’na giden kadınlar, Yeni Şafak’a anlatıklarını savcı ile de paylaşarak Meltem Şişli’nin “hakaret, dini değerleri aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

DİKSİYONLARI DA KÖTÜ

Şişli’nin hakaretlerine maruz kalan mağdurlardan olan Sümeyra Sağlam suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulundu. Sağlam şunları anlattı: 19 Ağustos tarihi bizler için iş başı yaptığımız ilk gündü. Ofislerimize dahi gitmeden sabahın 9’unda Meltem hanım bizleri ofisine davet etti. İlk 5 10 dakikadan sonra tanıştıktan sonra evvela bizlerin eğitim durumlarını sorguladı biz izah ettik kendisine. Konuşmamız arasına girerek şaşkın bir bakışla müdür beye dönerek, ‘bunların diksiyonları da ne kadar kötü siz hiç eğitim almadınız mı’ şeklinde ilk tacizine maruz kaldık. Biz tabi böyle bir şey beklemediğimiz için rencide olduk şaşırdık.

EL KALDIRIN BAKALIM

Toplantı devamında “bir ellerinizi kaldırın bakalım kaç tane bekarınız var?” diye sordu. Arkadaşlar el kaldırdılar akabinde ‘ne kadar da çok bekarınız varmış’ dedi. Sonra müdür beye döndü, ‘Bu bekarlarla biz itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim arkadaşlarla birbirlerine ne güzel kaynaştıralım’ dedi. Biz tabi utanç duyduk cinsiyetimiz adına da utanç duyduk, ne böyle bir şeyle karşılaştık, ne de kendimize yakıştırabiliriz böyle bir şeyi.

HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ

Çantalarımızdan tutun, gözlükler eşarplar sosyal medyada gezen aslı astarı olmayan ne kadar şey varsa önümüze geldi maalesef. Biz bunların tamamına maruz kaldık. İnanılmaz bir mobbinge uğruyoruz 7 aydır. İstanbul büyükşehir belediyemizin kurumsal kimliğine, yapısına saygı duyduğumuz için biz bunları sineye çektik. Ancak maalesef geldiğimiz noktada büyük bir hak kaybına uğradık. Haklarımızı arayacağız.

TER KOKUYORSUNUZ BİLE DEDİ!



Kendisini de bir kadın olan Meltem Şişli’nin küstahça saldırıları ‘ter kokuyorsunuz’ sözüne kadar varmış. Şişli hakkında şikayette bulunun Sümeyra Sağlam o sahneyi şöyle anlatıyor: O konuşma esnasında adı geçen hanımefendi, ‘Siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz’ dedi. Biz de kendi araçlarımızla yaptığımızı söyledik. ‘Belediye araç vermiyor mu’ dedi. Biz de ‘hayır vermiyor’ dedik. Kendi araçlarımızı kullandığımızı söyledik. O da, ‘Yani bu paraya bu iş mi yapılır. Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz. Siz başörtülerinizle de otobüse minibüse in bin yapıyorsunuz, sizin için zor olmuyor mu, terlemiyor musunuz. Hatta kokuyorsunuz’ dedi, bunu bile söyleyebildi biz duyduğumuz cümlelere inanamadık. Bunu birkaç defa tekrar etti. Biz de gerekli açıklamaları yapsak da hiç böyle bir usluba alışık değiliz. Biz öyle bir yönetim şekline de alışık değiliz. Hiçbir yöneticimizden böyle bir ifade duymamıştık. Maalesef geldiğimiz nokta ortada hukuki haklarımızı arayacağız.”

HESABINI SORACAĞIZ



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli’nin başörtülü kadın çalışanlara yaptığı terbiyesizliğe AK Parti’den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, birkaç ay önce Meclis’te kendisinin de benzer davranışa maruz kaydığını aktararak şunları şöyledi: İSMEK yüzde sekseni kadın olan bir yapı. İSMEK başörtüsü yasakları yüzünden kadınlara nefes alma yeri oldu. Kadınlar İSMEK üzerinden kendilerine yeni bir çalışma hayatı oluşturdular. Kendilerini karşılıklı iyi ettiler, o yüzden özel bir yeri var. Bu kadar insanı iyi eden mekana siz dozer gibi giriyorsunuz.

HİÇ Mİ EDEP KAYGISI YOK

“Daha evvelki dozerler de kadındı. İstanbul Üniversitesi’ni hatırlayın. Kadın üzerinden kadınlar yine aşağılanıyor. Ne giydin? Hangisini giydin? Hangi çantayı kullandın? Sana mı soracaklar insanlar? İnsanların zeka durumlarıyla dalga geçiyor, onlara gayri ahlaki bir teklifte bulunuyor. Bu suç değil de nedir? Hiç mi kelimeleri kullanırken ahlaki edeple ilgili kaygıları yoktur? Böyle bir şey olamaz. Sonuna kadar hukuki takipçisi olacağız. İSMEK’den inanılmaz bir koku yayılıyor. Kadınlar çok bunalmış durumdalar. Bu camiadaki kadınlarla alıp veremediğiniz nedir? Ben bu ülkede bu kadar çirkin taciz kelimesi duymadım. Bunun hesabını verecekler. Yeter artık. Bunların ‘hersey çok güzel olacak’ mottosu bu mudur? Bir kadına bu cümleyi söylemek mi onların güzellik algısı. Efendiliğe edebe davet ediyorum. İnsan olmaya davet ediyorum.

YAZIKLAR OLSUN!



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da sosyal medyadan tepki gösterdi. Kaya, “İBB Genel Sekreter Yardımcısı bir kadının İSMEK toplantısındaki kadınları taciz eden aşağılayıcı üslubu kabul edilemez. Bu terbiyesizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buna maruz kalan kadınlarımızın yanındayız. Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı. AK Parti Kadın Kolları İstanbul il Başkanı Rabia İlhan da, Şişli’yi kınadı: “İBB Gn.Sek.Yard. Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK kurumunda çalışan bölge sorumlusu kadınlara ilişkin ahlaka ve hukuka uymayan sözlerini şiddetle kınıyorum.”