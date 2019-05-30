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Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Ramazan Bayramı'nı kutlama mesajının Cumhurbaşkanlığı sosyal hesabından paylaşılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Akyüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce tarihi kilisede Mardin'deki Müslümanların katılımıyla Paskalya Bayramı'nı kutladıklarını anımsattı.

Kendilerinin de Ramazan Bayramı'nda Müslümanları ziyaret ederek bayramlarını kutlayacaklarını aktaran Akyüz, "Diriliş bayramımızda kilisenin geniş avlusu dolmuştu. Valimiz başta olmak üzere bütün kurum müdürleri ve diğer dostlarımız gelip bayramımızı kutladı. Bundan daha güzel bir şey olamaz bence. Bu birlik ve beraberlik öteden beridir devam ediyor ve bundan sonrada devam edecek." dedi.

Farklı etnik yapıların bir arada yüzyıllarca huzur içinde yaşadığı Mardin'in "mozaik şehir" olduğunu ifade eden Akyüz, Mardin'in bu hoşgörüsünün dünyaya örnek olarak sunulabileceğini kaydetti.

- "55 KİLİSE VE MANASTIR ARAZİSİNİN TAPUSU BİZE VERİLDİ"

Ramazan Bayramı'nı ilişkin mesajının Cumhurbaşkanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından paylaşılmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayan Akyüz, şöyle devam etti:

"Çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımıza her zaman minnettarız, ona teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Süryanilere yaptığı unutulmaz iyilikler ile tarihe geçti. Cumhurbaşkanımızdan büyük iyilikler gördük, bunlar saymakla bitmez. Örneğin birkaç ay önce Hazine'ye geçmiş 55 kilise ve manastır arazisinin tapusu bize verildi. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Bu nedenle ne kadar teşekkür etsek azdır. Müslüman kardeşlerimizin bayramını Cumhurbaşkanımızın şahsında kutluyoruz."

- "ÜLKENİN BİRLİĞİ VE HUZURU İÇİN DUA EDİYORUZ"

Huzur ve güven ortamının önemine işaret eden Akyüz, "Mardin'deki bütün ibadetlerimizde ülkenin birliği ve huzuru için dua ediyoruz. Her zaman namazda bu taleplerde bulunuyoruz. Barış egemen olmazsa huzur, güven ve kardeşlik olmaz. " ifadelerini kullandı.

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