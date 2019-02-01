Basra Körfezi’ndeki ortak eğitim ve tatbikatlar sürüyor

Doha Limanı’na demir atan TCG Gökçeada fırkateynindeki Sualtı Taarruz komandaları, Katar Silahlı Kuvvetleri Personeli’ne “deniz güvenliği” eğitimi verdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekâtına destek sağlayan TCG Gökçeada fırkateyni, 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Doha Limanı’na demirlendi. Deniz Kuvvetleri’nin seçkin birliği Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, Katar Silahlı Kuvvetleri Personeli’ne “deniz güvenliği” eğitimi verdi.

Katar ile askeri işbirliği genişleyerek sürüyor. Türkiye’nin askeri üs kurduğu Katar ile Basra Körfezi’nde Türk Deniz Kuvvetleri ile Katar silahlı kuvvetleri ortak eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak, Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı’na destek sağlayan TCG Gökçeada fırkateyni, Doha Limanı’nı ziyaret etti.

ORTAK DENİZ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Deniz Kuvvetleri unsurları, liman eğitimlerinin yanısıra, 30 Ocak günü, Katar Deniz Kuvvetleri’ne ait 3 karakol gemisi ve 1 helikopter ile deniz eğitimleri icra ettiler. Eğitimlerde, Katar askeri, Türk Deniz Kuvvetleri’nin seçkin birliği SAT’çılarla da ortak deniz güvenliği eğitimleri yaptı.

Doha/ Katar limanı, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından yılda en az bir kez ziyaret edilerek ikili eğitimler icra ediliyor. Bundan önce de TCG Gelibolu fırkateyni Mart 2014’te, TCG Büyükada Mart 2015’te, TCG Gökova Ağustos 2017’de, TCG Gelibolu Mart 2018’de Doha liman ziyaretleri yapmışlardı. Türk ve Katar Deniz Kuvvetleri arasındaki ilk ikili tatbikat ise 1-8 Ağustos 2017 tarihleri arasında TCG-Gökova’nın Doha limanı ziyareti sırasında “Türkiye -Katar Birleşik Deniz Tatbikatı” adıyla icra edilmişti.