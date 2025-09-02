İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl vesilesiyle adliye muhabirleriyle bir araya geldi. İBB'ye yönelik yolsuzluk dosyalarıyla ilgili iddianamenin yazılmaya başlandığını belirten Gürlek, şöyle konuştu:

TATİL BİLE YAPMADIK

"100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İlk operasyonun üzerinden 6 ay geçti. Aslında iddianame için çok kısa bir süre, kimse adli tatil bile yapmadı. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz."

MALLARI KAÇIRAMADILAR

Gürlek, İBB davasının canlı yayınlanması polemiğiyle ilgili, "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Gerekli deliller dosyamızda var" ifadesini kullandı. Akın Gürlek, 'İBB operasyonu önceden sızdırılmıştı' iddiası hakkında ise "Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki. Bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar" ifadesini kullandı.

EVİNİN ÖNÜNDEKİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Dün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelip evde olup olmadığını soran motosikletli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İTİRAFÇININ AİLESİNE KORUMA VERDİK

Başsavcı Gürlek, 'etkin pişmanlıkta bulunanlara baskı yapılıyor' iddiasının sorulması üzerine şöyle konuştu: Etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, 'Müvekkilim etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor' diyor. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, 'konuşmayacaksın' diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesini tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü.

Murat Gülibrahimoğlu-Emrah Bağdatlı

FİRARİLERE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında firari 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un danışmanı' olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ile iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.