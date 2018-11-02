Başsavcılığın Kaşıkçı açıklaması dünya basınında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü ve cesedinin de parçalara ayrıldığını açıklaması, Türk yetkililerin konuya ilişkin ilk resmi ve detaylı açıklaması olmasıyla dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruşturma ve Suudi Arabistan Başsavcısının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ziyarette bulunmasına ilişkin yapılan açıklama, dünya basınında öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü ve cesedinin de parçalara ayrıldığı bilgisinin paylaşıldığı haberlerde, Türkiye'nin Suudilerle görüşmelerin verimsiz olduğuna ilişkin açıklamaları aktarıldı.

Öte yandan dünya basını Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna yönelik soruların cevapsız kaldığını tekrar gündeme taşıdı.

ABD

Washington Post gazetesi, başsavcılığın Kaşıkçı'nın boğulduğu ve parçalandığını ancak cesedin nerede olduğunun hala bir gizem olduğunu başlığa taşıdı. Haberde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının çarşamba günü Kaşıkçı cinayetine ilişkin en detaylı beyanı yaptığı vurgulandı.

Haberde, üst düzey Türk yetkilinin, konsolosluk veya büyükelçilik rezidansının etrafında bir yerlerde Kaşıkçı'nın cesedinin asitle eritilip yok edildiği teorisi üzerinde çalıştıkları yönündeki açıklamaları yer aldı.

New York Times gazetesi "Türk Başsavcı, Suudilerin Kaşıkçı'yı boğduğunu söylüyor" başlıklı haberinde, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki gerilimi "önemli ölçüde yükselttiği" yorumu yapıldı.

Wall Street Journal, Başsavcılığın açıklamasına ilişkin "Türk Başsavcı gazetecinin (Kaşıkçı) cesedinin akıbeti konusunda Suudilerin açıklık getirmemesini eleştiriyor" başlıklı haber yayımladı.

ABD'nin en önde gelen yayın organlarından CNN'in haberinde başsavcılığın, cinayetin "önceden planlanmış" olduğu açıklamasına işaret edildi.

Associated Press (AP) İstanbul Başsavcılığının Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamasını son dakika gelişmesi olarak verdi. Haberde, "Türkiye, Suudi Arabistan'a aynı zamanda Kaşıkçı'nın cesedi konusunda bir bilgi vermesi için baskı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Avrupa

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, "Kaşıkçı cinayeti: Türkiye Suudi yazarın ölümüyle ilgili resmi ayrıntılar verdi" başlıklı haberinde, başsavcılığın cinayetin planlanmış olduğu ve Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez boğulduğu şeklindeki açıklamalarını kullandı.

"Savcılık doğruladı, Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez boğuldu" başlığını tercih eden The Guardian haberinde, savcılığın açıklamasının Suudi gazetecinin ölüm şekliyle ilgili ilk resmi açıklama olduğunu vurguladı.

The Independent da konuyla ilgili haberinde Türkiye'nin Suudi Başsavcının ziyaretinden tatmin olmadığını belirterek, "Türkler kilit sorularını sormaya devam ediyor. Kaşıkçı'nın 18 kişilik ekiple öldürülmesi emrini kim verdi? Kurbanın naaşına ne oldu? Türkler tatmin edici hiçbir cevap almış değil." ifadesini kullandı.

The Financial Times "Türkiye, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili korkunç detayları açıkladı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin Suudileri iş birliği yapmamakla suçladığının altını çizdi.

Fransa'da yayın yapan Le Figaro gazetesi konuya ilişkin, "Türk Savcı Cemal Kaşıkçı'nın boğulduğunu ve ardından parçalara ayrıldığını belirtti" başlıklı haber yayımladı.

Le Monde gazetesi, Kaşıkçı'nın ölümünün nasıl gerçekleştiği konusunda Türkiye tarafından ilk defa resmi bir açıklamanın yapıldığının altını çizdi.

Le Point dergisi internet sayfasında "Türk savcı, Kaşıkçı'nın öldürülüşünün pis detaylarını açıkladı" başlığını kullandı. Haberde, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib'in İstanbul'dan ayrılışından hemen sonrasında yapılan yazılı açıklamada, iki konu hakkında herhangi bir ilerlemenin sağlanamadığının vurgulandığı belirtildi.

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi konuya ilişkin haberinde, "Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini düzenlendiği şüphesi" bulunduğu iddia edilerek, Veliaht Prens'in muhtemel failler ile olan doğrudan bağlantılarına atıfta bulunuldu.

Handelsblatt gazetesi haberi, "Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Rejim eleştirmeni boğuldu ve cesedi parçalandı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

İspanya'da yayın yapan El Mundo gazetesi, haftalardır süren sızıntıların ardından Türk savcılığının resmen Suudi Arabistan'dan gönderilen 15 kişilik grubun Kaşıkçı'yı önceden belirlenmiş şekilde öldürdüğüne dair açıklama yaptığı belirtildi. Savcılığın açıklamasında gazetecinin "parçalara ayrıldığı" bilgisinin doğrulandığı vurgulanan haberde, Suudi Arabistanlı yetkililerin de iş birliğine yanaşmadığı kaydedildi.

El Pais gazetesinin haberinde de, Türkiye'ye gelen Suudi savcıdan gözaltına alınan 18 kişinin ifadesinin istendiği, cesedin nerede olduğu ve yerel iş birlikçinin kimliğinin sorulduğu ancak bunlardan sadece sonuncusuna "Hiçbir zaman yerel iş birlikçi var demedik." yanıtının geldiği vurgulandı.

İsviçre'nin ulusal yayın yapan tek ve en büyük gazetesi Blick, Türkiye'nin cinayete ilişkin Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 zanlının iadesini istediği, Riyad yönetiminin ise bunu kabul etmediği belirtildi.

Hollanda'da yayın yapan kamu yayın kuruluşu NOS, Cemal Kaşıkçı konsolosluğa girdikten kısa süre sonra boğuldu" başlıklı haberde, Türk yetkililerin ilk defa Suudi gazetecinin ölümüyle ilgili resmi açıklama yaptığının altını çizdi.

"Kaşıkçı konsoloslukta çabucak boğuldu" başlığını atan De Volkskrant gazetesi ise Türk savcı İrfan Fidan tarafından açıklanan bu bilginin gazetecinin ölümünden sonra yapılan ilk resmi açıklama olmasına dikkat çekildi.

Bosna Hersek'teki Oslobodjenje gazetesinin, "Kaşıkçı, konsolosluğa girer girmez boğulmuş" başlıklı haberinde, Suudi gazetecinin boğulduktan sonra parçalara ayrılarak cesedinin henüz tespit edilemeyen bir yere götürüldüğü ifade edildi.

Sırbistan'da Kurir gazetesinin "Türk savcı Kaşıkçı ile ilgili korkunç detayları açıkladı" başlıklı haberinde, Suudi gazetecinin konsoloslukta sorgulanmadığının, aksine içeri girer girmez boğularak öldürüldüğünün ve bedeninin parçalara ayrıldığının ortaya çıktığı belirtildi.

Hırvatistan’daki "Jutarnji List" gazetesinin ilgili haberinde cesedin hala bulunamadığına işaret edildi.

Macaristan'ın önde gelen gazetelerinden Nepszava ''Suudi gazeteciyi ayağını konsolosluğa basar basmaz hemen boğdular.'' başlığını kullandı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF, haberini, "Kaşıkçı konsoloslukta hemen boğuldu" başlığıyla duyurdu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard haberinde, "Kaşıkçı boğuldu ve cesedi yok edildi" başlığını kullandı.

Bulgaristan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden 24 Saat, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğünü belirtti. Gazetedeki haberde Kaşıkçı cinayetinin derin uluslararası siyasi krize neden olmasına rağmen, Suudi Arabistan öncülüğünde devam eden Yemen'deki şiddet ve cinayetlerin sınırlandırılmayacağı kaydedildi.

Rusya

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti, "İstanbul Başsavcısı gazeteci Kaşıkçı cinayetinin detaylarını anlattı" başlıklı haberinde, Kaşıkçı'nın boğulduktan sonra parçalandığını öne çıkarıldı.

Kommersant gazetesi, "Türk Başsavcı: Kaşıkçı boğuldu, sonra parçalandı" başlığı ile açıklamayı duyururken, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin detayını Başsavcı açıklaması doğrultusunda aktardı.

"Türkiye’de Suudi gazeteci cinayetinin detayları açığa çıkarıldı" başlığıyla çıkan İzvestiya gazetesi haberinde, Kaşıkçı'nın konsoloslukta önce boğulduğu sonra parçalandığı vurgulandı. Haberde, Suudi savcı ile yapılan görüşmeden hiçbir sonuç çıkmadığına dikkat çekilerek, Suudi savcının Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını kimin verdiği ve cesedinin nerede olduğuna dair bilgi vermediğini aktardı.

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, "Planlı olarak boğdular" başlıklı haberde, Türk yönetiminin gazeteci Kaşıkçı cinayetinin detaylarını ortaya çıkardığı bildirilirken, cinayetin planlı bir operasyon ile yapıldığına ilişkin değerlendirmelerin altı çizildi.

Tass haber ajansı başsavcılığın açıklamasını, "İstanbul Başsavcısı, Kaşıkçı'nın boğulduğunu açıkladı" başlığı ile abonelerine servis yaptı. Haberde başsavcılığın gazeteciye yapılan cinayetin "planlı" olduğunu duyurduğu öne çıkarıldı.

Ria haber ajansı "Türk savcılığı gazeteci Kaşıkçı cinayetinin detaylarını anlattı" başlığı ile abonelerine verdiği haberde Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın önceden planlanarak öldürüldüğüne ilişkin ifadeler ön plana çıkarılarak, gazetecinin boğulduktan sonra parçalandığını bildirdi.

Ortadoğu

Başsavcılığının Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamaları Ortadoğu basınında farklı şekillerde yankı buldu. Irak, Lübnan ve Katar dışındaki Körfez ülkeleri açıklamayı görmezden geldi. Bazı ülkelerin gazeteleri ise açıklamanın sadece belli bölümlerini aldı.

Mısır yönetimine yakın durmasına rağmen daha özgün bir yayın politikası sergilemeye çalışan "Şuruk" ve Sisi yönetimi ile bazen sorunlar yaşayan "Masri el-Yevm" gazeteleri Başsavcılığın açıklamalarını birinci sayfadan gördü.

Şuruk gazetesi, "Türk Savcılığı: Kaşıkçı boğularak öldürüldü ve cesedi parçalandı" başlığıyla haberi sürmanşetten verdi.

Ziyareti sürmanşetten, "Suudi Başsavcı'nın Türk istihbarat yetkilileriyle de görüştüğü İstanbul ziyareti sona erdi" başlığıyla gören diğer Mısır gazetesi Masri el-Yevm, Suudi Başsavcı'nın İstanbul ziyaretinden kayda değer sonuçlar elde edilemediğini yazdı.

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera'nin internet sitesi, "Türk istihbarat yetkililerinin Suudi Arabistan Başsavcısı El-Ma'cib'e Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili ses kayıtlarını dinlettiğini" yazdı.

İran'ın resmi ve yarı resmi ajanslarından IRNA, FHA, Mehr ve Tasnim, Başsavcılığın açıklamasını sosyal medya üzerinden son dakika haberi olarak duyurdu.

Ülkenin yarı resmi ajanslarından Mehr, İstanbul Başsavcılığının açıklamasını vererek, "Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda boğuldu" başlığını kullandı.

Tasnim haber ajansı, açıklamadaki, "Suudi Arabistan Başsavcısı sorularımıza cevap vermedi. Kaşıkçı boğuldu ve cesedi parçalandı." ifadesini başlığı çekti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yayın yapan Rudaw TV de "Savcılık: Konsolosluğa girer girmez öldürüldü" başlıklı haberinde, "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir." bilgisi ön plana çıkarıldı.