Başsavcılık: Delil toplama yetkileri usulünce yapılmaktadır

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir’deki sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin “görevi kötüye kullanma” ve “seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun’un” ilgili maddelerince 32 ayrı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “2 Mayıs 2019 tarihinde muhtelif basın/yayın organlarında 'İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 32 ayrı soruşturma başlatılıp çok sayıda kişinin ifadeye çağrıldığı' şeklinde haberler yer aldığı ve bu haberler esas alınarak çeşitli yorumlar dile getirildiği görülmüş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur” denildi.

31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi vb. işlemlerde çeşitli usulsüzlükler olduğundan bahisle seçimin ertesi gününden itibaren muhtelif zamanlarda vatandaşlar, siyasi parti teşkilatları ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca yapılan ihbarlar üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatıldığı kaydedildi.

İddialara konu belgelerin temin edildiği ve bu işlemlerde görevli kişilerin de savunmaları alınmak üzere ifadeye çağrıldığı belirtildi. Başlatılan soruşturmaların, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla savcılığa tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılarak yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkur soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup, medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yukarıda belirtilen yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır” ifadelerine yer verildi.