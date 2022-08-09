İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9224
  • EURO
    18,3384
  • ALTIN
    1034.33
  • BIST100
    2785.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başsavcılık harekete geçti! Kadıköy'deki küfürlü tezahürata soruşturma
Güncel

Başsavcılık harekete geçti! Kadıköy'deki küfürlü tezahürata soruşturma

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak küfürlü tezahüratta bulundu. Yaşan olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

AA9 Ağustos 2022 Salı 18:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Ülker Stadı'nda dün akşam oynanan maç öncesinde bazı taraftarlar Kadıköy'de bir araya geldi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alkol alan bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

  • Fenerbahçe-Ümraniyespor
  • küfürlü tezahürat
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.