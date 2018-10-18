Başsavcılık'tan 'Kaşıkçı' açıklaması: Soruşturma titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütülmektedir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yapılan açıklamada 'Soruşturma uluslararası hukuk ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek tüm boyutlarıyla yürütülmektedir.' denildi.
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