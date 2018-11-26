İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yalova'daki aramayla ilgili açıklama
Başsavcılık: Kaşıkçının öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaşıkçının öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.