İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yalova'daki aramayla ilgili açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaşıkçının öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıntılar geliyor...