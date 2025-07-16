Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada "kamu görevlisine hakaretten ve tehdit" suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle görülen davada mahkeme, İmamoğlu'nun 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçundan beraatına, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

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