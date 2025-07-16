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Başsavcıya tehdit davasında karar: İmamoğlu'na hapis cezası!

Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla açılan davada karar belli oldu.

İHA16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
Başsavcıya tehdit davasında karar: İmamoğlu'na hapis cezası!
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Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada "kamu görevlisine hakaretten ve tehdit" suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle görülen davada mahkeme, İmamoğlu'nun 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçundan beraatına, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

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