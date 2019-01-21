Dışişleri Bakanlığı, aday meslek memurluğu giriş sınavı başvurularının yarın sona ereceğini duyurdu

Sözlü ve yazılı aşamalardan oluşan sınavın yazılı aşaması 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

Adaylar; İngilizce, Almanca-Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere dört kategoriden oluşan sınavda, bu kategorilerden yalnızca birine başvurabilecek.

Söz konusu dört kategoride toplam 1000 kişinin yazılı sınava kabul edileceği açıklanırken, azami kontenjan 50 olarak belirlendi.

Bakanlığın sinav.mfa.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular için tamamlanması gereken belgeler şu şekilde sıralandı:

• T.C kimlik numarası

• YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi

• Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)

• Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı)

• Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)

• Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkriptlerini de başvuruları çerçevesinde bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

Sınava yapılacak başvuru şartlarını da açıklayan bakanlık, şu kriterlere yer verdi:

• Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir

• 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar)

• Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin; lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ise bakanlığın mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek.