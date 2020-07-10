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''Bataklık Operasyonu'' yurt dışında da yankı buldu! Birçok ülke iş birliği teklif etti

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olarak değerlendirilen 'Bataklık Operasyonu' birçok ülkenin dikkatini çekti. Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Kolombiya güvenlik ve adli makamları Türk makamlarıyla temasa geçerek tebriklerini iletirken, birçok ülkeden Türk makamlarına uluslararası suç örgütlerine yönelik iş birliği tekliflerinin iletildiği bildirildi.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 15:34 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:41
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın koordinasyonunda Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in yürüttüğü uluslararası bağlantıları olan suç örgütüne yönelik soruşturma, bazı ülkelerin de dikkatini çekti.

Operasyonun ardından Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Kolombiya güvenlik ve adli makamları Türk makamlarıyla temasa geçerek tebriklerini iletti. Yabancı yetkililer, uluslararası suç örgütlerinin ortaya çıkartılması ve çökertilmesi konusunda Türk yetkililere iş birliği teklifinde bulundu.

Bazı ülkeler, iş birliği konularını değerlendirmek üzere Türk makamlarından randevu istedi.

- OPERASYON

"Bataklık Operasyonu" kapsamında Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Aslantaş'ın kurup yönettiği suç örgütünün 9 ülkede faaliyet gösterdiği kaydediliyor.

Operasyon kapsamında 75 kişi gözaltına alınmış, Daş, Gören ve Aslantaş'ın arasında bulunduğu 34'ü tutuklanmıştı.

Şüphelilere "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.

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