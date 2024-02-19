Batan kargo gemisinden 2 gün önce ayrılan personel: Gemi kaptanı bile bu geminin batacağını söylüyordu

Marmara Denizi'nde 6 mürettebatıyla birlikte batan kargo gemisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Batan gemiden 2 gün önce ayrılan elektrikçi ve yağcı Doğuşcan Yaylak (23) Sabah'a konuştu. Geminin her hafta patlayan yerlerini kaynak yaptıklarını söyleyen Yaylak, "Ben tehlikenin farkına vardım ve gemiden 2 gün önce ayrıldım. İşten ayrılmasaydım ben de hayatta olmayabilirdim. Aşçı Zeynep Kılınç ve kaptan Hasan Mehmet Uyanık kalmam için ısrar ettiler. 'Bu sefere de katıl, daha sonra ayrılırsın' dediler. Ancak kabul etmedim. Gemiden ayrıldıktan sonra İzmir'e geldim. Yol yorgunu olduğum için uyudum. Uyandığımda geminin battığını televizyondan gördüm. Çok üzüldüm. Geminin patlayan yerlerini her hafta kaynak yapıyorduk. Kendi aramızda bu gemi yakında batar diyorduk. Sürekli tamir ediyorduk. O geminin sefere çıkmaması gerekiyordu. Hurdaya ayrılması gerekiyordu. Gemi kaptanı bile bu geminin yakında batacağını söylüyordu. Düşündüğümüz şey maalesef kısa sürede gerçekleşti" dedi.

İÇİMDE BURUKLUK VAR

Gemide yağcı ve elektrikçi olarak çalıştığını anlatan Yaylak, "Gemide bir ay çalıştım mürettebatın hepsini tanıyorum. Beraber çalıştık. Gemiden video çekip ailesine gönderen kişiyi ben de tanımıyorum. O benim yerime yağcı olarak başlayan kişi. Bir iki gün önce işe başlayan personel. Bir yandan arkadaşlarıma, beraber çalıştığım insanlara üzülüyorum. Kendim gemiden ayrılarak doğru bir karar vermişim. Verilmiş sadakam varmış. Kurtulduğuma sevinemedim. İçimde bir burukluk var" dedi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü gemideki mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.



Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, 15 Şubat'ta saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) olduğu öğrenildi.



4 SAVCIYLA SORUŞTURMA

Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama: Soruşturmanın 1 cumhuriyet başsavcıvekili, ilçe cumhuriyet başsavcısı ve 2 cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü ayrıca deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildi.

9 GEMİ, 2 UÇAK 1 HELİKOPTER VE 852 KİŞİ ARAMA YAPIYOR

Hava şartlarının kötü seyrettiği 3 gün boyunca tüm imkanların seferber edildiği arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar dün batığa 5'inci dalışı gerçekleştirdi. 9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ve yaklaşık 852 kişiden oluşan ekiple devam eden arama çalışmalarına karadan da AFAD, JAK, JÖH, Deniz Polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekipleri destek veriyor.