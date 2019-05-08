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Batan teknedeki 140 kilogram uyuşturucu sahile vurdu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında dün batan tekneden etrafa saçılan uyuşturucudan toplam 140 kilogram ağırlığında 9 paket daha bulundu.

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Jandarma ekipleri, Küçükkuyu Mahallesi'nde 5 kilometre uzunluğundaki sahilde olayla ilgili kontroller yaptı.

Ekipler tarafından bulunan içleri skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) dolu 8 paket, muhafazaya alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizde bir paket ele geçirdi. Bulunan 9 paketteki uyuşturucunun toplam ağırlığının 140 kilogram olduğu belirtildi.

Teknenin batmasının ardından çevreye saçılan ve ekiplerin ele geçirdiği uyuşturucu miktarı 1 ton 551 kilograma ulaştı.

Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında dün fazla yük nedeniyle batan ahşap tekneden çevreye saçılan uyuşturucu paketleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine kadar ulaşmıştı. Balıkesir ve Çanakkale'de jandarma ile sahil güvenlik ekiplerince sahillerde ve denizde toplam 1 ton 411 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu paketleri toplanmıştı. Çanakkale'de yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Balıkesir'de ise biri tekne sahibi olmak üzere iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

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