Batı 14 Mayıs'tan tedirgin: Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz ama Erdoğan kazanır

Yedili Masa'yı önceki aylarda Erdoğan'ı yenebilecek bir güç olarak sunan Batı medyası, Cumhurbaşkanı'nın son müjdelerle favori haline geldiğini yazmaya başladı. Analizlerde Erdoğan'ın Batılı yöneticileri zorlayan güçlü liderliği vurgulanırken, Batılı ülkelerin kazanma ihtimali güçlenen Erdoğan'la ilişkileri korumak için daha pasif durduğu kaydedildi.

Türkiye, 14 Mayıs seçimleri için artık gün saymaya başlarken, özellikle İngiliz ve Fransız medyalarında seçim sonuçlarına dair analizler artmaya başladı. Önceki aylarda Yedili Masa'nın kurulmasını heyecanla karşılayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek bir güç olarak sunan Batı medyası, yavaş yavaş söylem değiştirerek Cumhurbaşkanı'nın özellikle son zamanlardaki müjdelerle elini oldukça güçlendirdiğini ve seçimde favori haline geldiğini ifade etmeye başladı. Yapılan analizlerde, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı boyunca Batılı ülkeler karşısında gösterdiği güçlü liderliğe de sık sık atıf yapılıyor.

RÜZGARI ARKASINDA

İngiliz The Economist dergisinin hazırladığı raporda seçim gecesi ipi Erdoğan'ın göğüsleyeceği belirtilirken, Cumhurbaşkanı'nın son günlerde düşük faizli kredi, EYT ve emekli zammı, ödenmemiş vergi, ceza ve devlete olan diğer borçların yeniden yapılandırılması konularıyla rüzgarı arkasına aldığını aktardı. Raporun son kısımlarında ise Türkiye'nin dış politikada edindiği tutuma yer verildi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin derinleştiğini belirten Economist, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Erdoğan'ın bir arabulucu rolü üstlendiğini hatırlattı.

GÜÇLÜ LİDERLİKTEN ÇEKİNİYORLAR

Fransız France24 medya kuruluşunun seçim analizinde ise özellikle Batı ülkeleri ve Rusya'nın gözünün 14 Mayıs seçimlerinde olduğu belirtildi. Analizde, Türkiye'de diğer ülkelerin aksine dış politikanın seçmenler tarafından çok yakında takip edildiği ve sonuçlara etki etme potansiyeli olduğu vurgulandı. Ayrıca, birçok Batılı yetkili ve liderin Erdoğan'ın sergilediği güçlü liderlik nedeniyle kendisiyle pazarlık konusunda zorluk çektikleri ifade edildi.

DİŞLERİNE GÖRE ADAM ARIYORLAR

7'li koalisyonun F-35 programına geri dönmek gibi Batılı ülkeleri memnun edecek adımlar atacağının altını çizen France24, bu sebeple dişlerine göre gördükleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının bu odakları memnun edeceğini belirtti. Analizde, bütün bunlara rağmen, Cumhurbaşkanı'nın çok başarılı bir politikacı olduğuna dikkat çekilerek, umduklarının aksine seçimleri tekrar Erdoğan'ın kazanması halinde onunla ilişkilerini korumak için Batılı ülkelerin daha pasif bir görüntü verdikleri de ifade edildi. France24'e konuşan bazı uzmanlara göre, Batılı ülkelerin aksine Rusya, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galip gelmesini arzu ediyor.