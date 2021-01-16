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Batı Karadeniz Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı

Batı Karadeniz Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 12:36 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:36
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Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşamdan itibaren, pazartesi sabah saatlerine kadar bölge genelinde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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