Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Batı Karadeniz yaylaları beyaza büründü

Doğal güzellikleriyle ünlü ​Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli yaylalarında, kar yağışının ardından eşsiz görüntüler oluştu.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Batı Karadeniz'in doğal güzellikleriyle ünlü ​Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası yaylalar adeta "beyaz gelinlik" giydi.

Yaylalar, eşsiz manzarayı yakından görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğrarken, macera sever off-road tutkunları, henüz araç geçmemiş yolları açarak yaylalar arasında mevsimin ilk karının keyfini çıkardı.

Karla kaplı yaylalar, havadan karpostallık görüntüler oluşturuyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kavgada göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti

Kavgada göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti

Yeni Havalimanı’nın ilk yolcuları dünya liderleri

Yeni Havalimanı’nın ilk yolcuları dünya liderleri

Dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

Dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

Rulmandan bakın ne yaptı

Rulmandan bakın ne yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA