Batı Karadenizli balıkçıların hamsi umudu kalmadı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılığın normal seyrinde devam ettiğini söyledi.

Avlanmanın hava şartlarıyla doğru orantılı olduğuna değinen Karakaş, "Şu anda trol avcılığı ön planda. O da mezgit, barbun, istavrit, çinekop, tirsi gibi balıklar avlanıyor. Hava şartları son zamanlarda iyi gitti. Düzgün bir avcılık oldu. Bu durum tezgahlardaki fiyatlara yansıdı. Şu anda makul seviye de devam ediyor. Önümüzde çok şiddetli fırtınalar yok. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Hamsi artık bölgemizde yok"

Karakaş, hamsinin bölgeyi terk ettiğini ve bu avcılığın sona erdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hamsi batıdan başladı ve şu anda Gürcistan tarafında işleyişini tamamlıyor. Bu saatten sonra bölgemizde hamsi olacağını tahmin etmiyoruz. İleriye dönük trol avcılığı devam edecektir. Hava şartlarına göre tabii gittikçe azalarak sezonun sonuna doğru yaklaşılıyor. Şubat ve mart aylarından sonra kıyı avcılığı başlayacaktır."