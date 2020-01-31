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Batı Şeria’da ABD karşıtı protesto: 48 yaralı

İsrail güçlerinin, Batı Şeria’da ABD’nin sözde Orta Doğu planını protesto eden Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 48 Filistinli yaralandı.

IHA31.01.2020  20:49 - Güncelleme: 31.01.2020  20:49


Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti. Filistinliler, cuma namazının ardından işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil, Nablus, Ramallah, Tubas, Kalkilya ve Ölü Deniz bölgelerinde Trump’ın açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için gösteri düzenledi. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi. Filistin Kızılay’ından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail güçlerinin müdahalesinde 48 Filistinli yaralandığı ve yaralılardan 13 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da salı günü düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını açıklamıştı. Trump’ın planına göre, ABD, işgal altındaki topraklardaki yasal olmayan Yahudi yerleşimlerini resmen tanıyacak ve Kudüs İsrail’in bölünmemiş başkenti olacak. Trump’ın planını reddeden Filistinliler, Salı gününden bu yana Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde protesto gösterileri düzenliyor.

''Trump New York'u İsrail'e versin''

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