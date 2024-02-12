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Batı Şeria'da İsrail terörü! 1 Filistinli şehit edildi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 03:11 - Güncelleme:
Batı Şeria'da İsrail terörü! 1 Filistinli şehit edildi
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim'in batısındaki Bettir beldesi girişinde Rami Raşid el-Batha'yı (35) göğsünden ve karnından vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin vurulan Filistinliyi hastaneye kaldırmak için olay yerine intikal ettiği ancak İsrail güçlerinin buna engel olduğu aktarıldı.

Ambulansta hayatını kaybeden Filistinlinin naaşının halen İsrail güçlerince alıkonulduğu dile getirildi.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 392'ye yükseldi.

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