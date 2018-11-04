Batı Trakya Bilim Seyyahları ile farklı bir gün yaşadı

2015 yılında hayata geçirilen proje, ülke sınırlarını aşarak Uganda’dan Karadağ’a, Tanzanya’dan Tunus’a Dünyanın onfarklı ülkesinde bilim festivalleri düzenleyerek bilimin eğlenceli dünyasını yeni coğrafyalara taşımaya devam ediyor.

Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları (BİHLİMDER) Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivale soydaşların yanı sıra bölge halkı ve Yunanlılar büyük ilgi gösterdi. Projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla Gümülcine Şehir Meydanı’nda düzenlenen açılışa başta Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam ve BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet olmak üzere, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nu temsilen İbrahim Sakli, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, BYAYTD Başkanı Ercan Ahmet, GTGB Başkanı Necat Ahmet, Gümülcine Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Molla İsa, BAKEŞ Başkanı Ahmet Hacıosman, DMT Eyalet Meclis Üyesi Tarkan Multaza, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Osman, , Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat, Bulgaristan’dan Şumnu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Bozov ve diğer yerel yöneticiler katıldı.

Bilim Seyyahları Yunanistan/Gümülcine etkinliği konuşmalarla başladı. BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, etkinliğin bilim güzelliğinde ve şenlik havası içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. Son olarak başkan Emin Ahmet, proje mimarlarından Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam ve ekibine bunun yanında Gümülcine Belediyesi’ne ve YTB’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Açılışta açıklama yapan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, projenin içeriği ve amacı hakkında bilgiler verdi. Tekçam, TÜBİTAK´ın destekleri ile Bilim Seyyahları projemizi ilk defa 2015´te İstanbul´da gerçekleştirdik. 2016 yılında deney ve atölye sayımızı arttırarak etkinliklerimizi zenginleştirdik. 2017 yılında Bilim Seyyahları, Türkiye dışındaki ülkelerde de uygulanmaya başlandı. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)´nın destekleri ile Kosova, Karadağ ve Makedonya´daki gençlere ulaştık. Bilim Seyyahları özellikle şehir meydanlarında kurduğu açık hava stantları ile binlerce katılımcıyı bilimsel etkinliklerle buluşturdu. Bilim Seyyahları, 2017 ve 2018’de TİKA´nın destekleri ile Afrika'da bilim şenlikleri düzenledi. Bilimin eğlenceli dünyasını Uganda, Tunus, Gana ve Tanzanya’da, Afrikalı öğrencilere ulaştırarak Afrika'da orta öğretim düzeyinde eğitim işbirlikleri kurmanın heyecanını yaşadık. Tübitak nezdinde 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı'nda projemiz üçüncü kez kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla projemizi bir ay evvel İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkında gerçekleştirdik. Yunanistan’da işbirliğinde olduğumuz Celal Bayar Azınlık Türk Lisesinden 30 öğrenci ve 4 öğretmeni yakın zamanda İstanbul’a getirdik. Kartal AİHL’nin laboratuvarlarında eğitimler alan, İstanbul’u gezen öğretmenler ve öğrenciler üç (3) gün boyunca da Bilim Seyyahları İstanbul projesinin içerisinde yer alarak öğrendiler. Batı Trakyalı öğrenciler şimdi Bilim Seyyahları yapmanın heyecanını yaşıyorlar." diye konuştu. Tekçam, Bilim Seyyahları onuncu ülkesi olan Yunanistan’da bu etkinliği gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu anlatarak, "Şu anda matematik, fizik, kimya, biyoloji, arkeoloji, mimarlık ve robot atölyelerimizin yanı sıra bilim tarihi canlandırma çalışmamız var” dedi. Projeyle kitap arasında kalan temel bilimlere ilgiyi artırmayı amaçladıklarını dile getiren Tekçam, şöyle konuştu: "Bilimlerin uygulanabilirliği ile hayata dönük kısımlarını, deney ve uygulamalarla öğrencilere yaşatmak istiyoruz. Diğer taraftan bizim kadim medeniyetimizin bilimde köşe taşı olan insanlarını, öğrencilerimize tanıtmak amacını taşıyoruz. Bu projeyle işbirliği yaptığımız okullarımıza bilimsel aktivitelerle katkı vermeyi hedefliyoruz.

Gümülcine Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Molla İsa bir konuşma yaptı. Öncelikle katılımcılara Gümülcine Başkanı Yorgos Petridis’in selamlarını ileten Molla İsa sözlerine şöyle devam etti: “Bireysel ve toplumsal olaylara mantıklı çözümlerin üretilmesindeki tek yol bilimi kullanmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilimsel bilgiyi kullanmak bazen bilmek ve bilgiye sahip olmak istemek yaşamda başarı şansımızı arttırır. Bilimin amacı insan hayatını kolaylaştırmak ve dünyayı daha yaşanır bir hale getirebilmektir. Bunu başaran toplumlar dünyanın önde gelen toplumları olacaklarıdır. Bu vesileyle Gümülcine Belediyesi olarak böyle projelere her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu belirtir, bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederim.”

Muavin Konsolos İbrahim Sakli tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, böyle güzel bir projeyi ve mimarlarını Gümülcine’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca projenin bir parçası olan öğrencileri tebrik eden konsolos Sakli, “Bizler yaşadığımız bilim çağında gençlerimizin bu gibi projelerde yer almasını destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm katılımcılara bilim dolu bir gün diliyorum” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından sahne deneyleri katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Bilimin ateşini Gümülcineli arkadaşlarına bıraktılar.

Bilim Seyyahları çalışmasında fizik, kimya, biyoloji, matematik, arkeoloji, akıl oyunları, mimarlık ve robot atölyeleri yanı sıra bilim tarihi atölyesi de yer aldı. Şehir meydanında güzel bir havada gerçekleşen etkinlik her yaş grubundan yoğun bir katılıma sahne oldu.