Batı Trakya Türkleri ve Dr. Sadık Ahmet konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri tarafından açılışı gerçekleştirilen Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise’nin öğrencileri için “Batı Trakya Türkleri ve Dr. Sadık Ahmet” söyleşisi düzenledi. Kocaeli Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet, kız kardeşi Fatma Hasan, Dostluk Eşitlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Rumeli Balkan Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halit Gökalp Küçük, Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur, Batı Trakya Türkleri dernek başkanları ve yöneticileri, Dr. Sadık Ahmet’in dava arkadaşları ve Akademi Lise öğrencileri katıldı.



BATI TRAKYA’YI KAYBETMEMELİYİZ

Söyleşinin moderatörlüğünü gerçekleştiren yazar ve aynı zamanda Payitaht Abdülhamit dizisinin danışmanı Ertan Özyiğit, “Batı Trakya’nın kuruluşunun yüzüncü yılına özel bir belgesel hazırladım. Yıllarca Balkanlarda bulunan zalimler tarafından Batı Trakyalılar çok zulme uğradı. Batı Trakya Türkiye için çok önemlidir. Batı Trakya’yı kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz. Böylesine güzel ortamda gençlerle bizi buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Dr. Sadık Ahmet gibi kararlı insanlar olduğu sürece dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.



SİZLER İÇİN ÖRNEK ALINACAK KİŞİ

Söyleşide ilk olarak söz alan tarihçi yazar H. Yıldırım Ağanoğlu, “Öncelikle bu kadar genç ile birlikte olmak beni çok heyecanlandırdı. O kadar yerde konuşmaya gittim, Kocaeli gibi genç katılımı ilk defa görüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi teşekkürü hak ediyor. Türk tarihinde bayrak şahsiyetler var. Bu şahsiyetlerden bir tanesi de bugün burada toplanmamıza vesile olan Dr. Sadık Ahmet’tir. Batı Trakya Türkleri denilince akla ilk gelen isim. Yunanistan’da bir Türk’ün doktor olması çok zor. İlkokul sonrası anadilde bir eğitim göremiyorsunuz. Sizler üniversiteye hazırlanıyorsunuz. Önce doktor olup sonra kendini millete adayan Dr. Sadık Ahmet sizler için örnek alınacak kişi. Onu iyi tanıyın ve davasını iyi anlayın” ifadelerine yer vererek Osmanlı, Rumeli ve Balkanlar hakkında tarihsel olaylara değindi.



ONUN YAŞADIĞINI HİSSEDİYORUM

Söyleşinin onur konuğu merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet, “Sadık Ahmet’ten bahsetmek çok zor. Liderin eşi olmak çok zor ve gurur verici. Bugün Akademi Lise’ye adının verilmesiyle onun yaşadığını hissediyorum. O yaşarken bazı şeyleri anlayamadım. Kaza sonrası büyük bir travma geçirdik her zaman imanımız ve inancımız ile Allah’a şükür ettik. Bizler Batı Trakya insanlarıyız. Sizler Türkiye’de yaşıyorsunuz. Öncelikle anavatanınızın ve bayrağınızın kıymetini bilin. Balkanlarda Müslüman Türk olmak çok zor, suç ve yasak. Orada ezan sesi bile duyamıyoruz.” dedi.



KOCAELİ TÜRK DÜNYASINI ŞEKİLLENDİRECEK

Dostluk Eşitlik Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda Dr. Sadık Ahmet’in dava arkadaşı Mustafa Ali Çavuş ise, “Bugün Kocaeli’de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in anavatanında bir eğitim kurumunda isminin yaşatılması bizler için gurur. Kocaeli Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, Balkanlara ve Türk Dünyasına büyük önem veriyor. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki kuşakta Türk dünyasına şekil verecek gençler Kocaeli’den çıkacaktır. Kendilerine Batı Trakya Türkleri adına teşekkür ediyorum” diyerek partisinin Yunanistan siyasetini ve Dr. Sadık Ahmet’in davasını salondaki gençlere aktardı.



NEDEN ARANIZDAN BİRİ ÇIKMASIN

Söyleşide son olarak söz alan Rumeli Balkan Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halit Gökalp Küçük, “Buraya bizi davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Dr. Sadık Ahmet vefat ettiğinde 12 yaşındaydım. Onunla tanışmak nasip olmadı. Dr. Sadık Ahmet’i öğrenmek anneannemden nasip oldu. O her zaman Dr. Sadık Ahmet’i bize anlattı ve çok sevdirdi. Bu duygularla büyüyen bir genç olarak onu örnek aldım ve doktor oldum. Liderlik kısmı beni her zaman çok etkilemiştir. Dr. Sadık Ahmet isminin altından içeri girerken onun hayat mücadelesini, hikayesini bilin ve o kapının altından Akademi Lise’ye öyle girin. Neden aranızdan Dr. Sadık Ahmet gibi bir lider çıkmasın” diyerek gençlere Dr. Sadık Ahmet’in hayat hikayesini anlattı.