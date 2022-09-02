Batı'da ''Saf dışı bırakıldık'' üzüntüsü: Türk ordusu olmadan mümkün değil

AB haberlerine yer veren EU Observer sitesinde yayınlanan Hugo Blewett-Mundy imzalı "Erdoğan ve Putin nasıl Batı'yı geçersiz kıldılar" başlıklı yazıda Türkiye ve Rusya'nın yakın coğrafyalarında Batı'yı dışarıda bırakarak barış ve diyalog süreçlerinde nasıl asli oyuncular haline geldikleri dile getirildi.

DİPLOMASİNİN ZİRVESİ



Yazıda "Avrupa'nın yanı başında bulunan ve imparatorluklarını kaybetmiş olan iki ülkenin" başkanlarının büyük güç statüsünü yeniden kurma çabalarının Moskova ve Ankara'yı bir araya getirdiğine vurgu yapıldı. Yazıda Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da, Kafkaslar'da ve Ukrayna'da zıt taraflarda yer almalarına karşın "uluslararası politikanın karar mercilerinin masasında zirveye çıkma konusunda ortak çıkarları var" ifadesine yer verildi.

UZUN VADELİ BARIŞ ORTAMI

Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuğu sayesinde dünyanın ivedilikle ihtiyaç duyduğu tahıl ihracatının gerçekleşebildiğine vurgu yapılırken "Bu sayede Türk lider uzun vadede bir barış ortamına zemin oluşturabileceğini de düşünüyor" denildi. EU Observer yazısında, "2016 yılında Suriye'de isyancılar ile Esad arasında Halep'te gerçekleştirilen ateşkes görüşmeleri de ortaya koydu ki Rusya ve Türkiye, Suriye Suriye'deki iç savaşa çözüm bulma noktasına ana uluslararası aktörler durumuna geldiler" ifadesiyle Türkiye vurgusunu yineledi. Yazıda ayrıca Batı dünyasının nasıl krizlerde devre dışı bırakıldığı da şu ifadelerle anlatıldı: "Suriye'deki ateşkes ile Astana Formatı'nın başlangıcı atıldı ve bu Batı'yı Suriye'deki barış sürecinin bütünüyle dışına attı. İran-Rusya ve Türkiye arasındaki üçlü görüşmede de görüldü ki Rusya ve Türkiye ordularının bölgedeki varlığı olmadan Suriye'de kalıcı bir barış gerçekleşmesi mümkün değil."

TAHIL KORİDORU İLE BARIŞ YOLU

EU Observer'da Erdoğan girişimiyle açılan tahıl koridoru için şu yorum yapıldı: "Rusya ve Türkiye, Ukrayna'daki savaşta zıt taraflarda yer alıyorlar. Erdoğan'ın arabuluculuk önerisi Kiev tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Erdoğan'ın tahıl ihracatı koridoru açılmasındaki arabuluculuğu ile olası bir barış yolu da canlandı ve elbette tüm bunlar dışarıda kalan Batı için endişe verici."