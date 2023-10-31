''Batı'nın katliamlarını her yerde Osmanlı Tokadı gibi suratlarına aşketmeliyiz''

TERREUR ESTİRMİŞLER

Batı, batıldır. İnsana mahsus değerler açısından batıktır, Batı. Başını çekenler de sapıklık derekesindeki merkezler, insanlık düşmanı organizasyonlar ve insani diyebileceğimiz her şeye musallat olabilen, 'belhum adal'lerdir; cenine düşman, cerene düşman, güle sümbüle düşman, serçeye bülbüle düşman.

Öylesine azılı; filminde azılı, resminde azılı, cisminde azılı...

Ne ki biz onun, azılı azgın iştihasını çok az hatırlıyorsak da hatırlatmayı unutuyoruz.

Yazıyı hazırlarken bunları "çocuklarımıza etüt ettirmeliyiz" diye hayıflandım. Sözümüze kulak veren dimağlara, bunları kanıksatmadık diye hayıflandım.

Kim bilir bunlar gibi nice vahşetleri var bilmediğimiz.

Oysa ne zaman ağızlarını açacak olsalar, ağızlarına tıkmalıyız bunları. Ne zaman gözleri üzerimizde gezinse, gözlerine sokmalıyız bunları.

Öylesine bilinçli, şuurlu, hazırlıklı olmalıyız.

Müslüman halifesidir, insana tevdi edilen ne yücelik varsa. Gaflet, öylesine çökmüş ki ense kökümüze, başımızı kaldıramıyoruz.

Üstüne üstlük Batı, bizi öyle komplekse sokmuş ki nerdeyse suçlu bizmişiz gibi düşünecek ruh haline bürünmüşüz.

Batıyla, yolda izde, orada burada karşılaşma ihtimali olan her ferdimizi bu bilgilerle donatmalı, çok yüksek bir farkındalıkla her yerde, bir Osmanlı Tokadı gibi, kösele suratlarına aşketmeliyiz katliamlarını.

Bunu öyle yüksek bir şuurla yapmalıyız ki özür dilemeden söze başlayacak mecalleri kalmamalı.

Nedir Batı? Kimdir Batılı?

İnsana mahsus erdemlerin hepsinden mahrum, insani olan her şeyin kafiridir batı.

Ve biz Müslümanlar, bunları yola getirmek zorundayız.

Bu yazıda Batının; ABD'nin, Hristiyan ve Yahudi dünyasının kendisine ait olmayan coğrafyalar üzerinde yaptığı katliamları ve kirli savaşları derlemeye çalıştık. Kronolojik bir sıralama olmadı. Zira aklımıza geldikçe, araştırmada önümüze çıktıkça not almaya çalıştık.

Buraya almaya çalıştığımız insanlık dışı sahnelerin dışında yüzlerce daha işgal ve insanlık suçunu da müşahede ettik. Kısa süreli olanları ya da az sayıda ölümle neticelenenleri -ölümün azı olurmuş gibi- almadık bile.

- Dünyanın en kanlı savaşı olarak tarihe kazınan Birinci Dünya Savaşını Müslümanlar başlatmadı. Yeni dünya düzeninin temelini atmak üzere çıkarılan Birinci Dünya Savaşında imparatorluklar yok olurken yeni ulus devletler kurduruldu. Ve bu savaşta 19 milyon insan öldürüldü.

- Farklı ülkelerde yaşayan Yahudileri Filistin'e gitmeye zorlamak maksadıyla çıkarılan İkinci Dünya Savaşını da Müslümanlar çıkarmadı. İkinci Dünya Savaşında yaklaşık 80 milyon kişi öldürüldü.

- Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan Atom bombalarını da Müslümanlar atmadı. ABD nükleer bombayla 250 bin kişiyi öldürdü.

- Batının "maksadımız cezalandırmaktır" diyerek yaptığı Tasmanya (Aborjinler) Katliamında ölen yüz binlerce insanı da Müslümanlar öldürmedi.

- Başarıyla sonuçlanmasa da Vietnam'da yapılan katliamda: Köyler ateşe verildi, bebekler ve yaşlılar öldürüldü, kadınlara tecavüz edildi. 21 yıl süren bu savaşta 5 milyon insan katledildi. Hiçbirisini bir Müslüman öldürmedi.

- Srebrenitsa Katliamında bir günde 9 bin kişi Bosna savaşı sürecinde ise toplamda 250 binden fazla insan öldü. Savaşı çıkaran Müslüman değildi ama ölenler Müslümandı.

- Amerika topraklarının asıl sahipleri olarak bilinen Kızılderili soykırımında 100 milyondan fazla insan katledildi. Coğrafyanın hiçbir köşesinde Müslüman dahi yoktu.

- Afrika'dan ABD'ye kölelik yapmak üzere getirilen 50 milyon siyahinin 15 milyonu katledildi. Müslümanlar durumdan haberdar bile değildi.

- Kore, 1950-53'te ABD savaş uçakları tarafından üç yıl boyunca bombalandı. ABD, Kore'de solcular ve Sovyet müttefiki iktidarın birleşmesini engellemek için 4 milyona yakın insanı katletti. Savaşı çıkaranlar Müslüman değildi. Öldürenler de Müslüman değildi.

- Orta Amerika ülkesi olan Guatemala'da CIA tarafından 200 bin insan katledildi. Müslümanlar bilgileri sadece medyadan öğrendi.

- Şah Pehlevi tarafından ABD'nin ekonomik, siyasi ve askeri desteğiyle(!) on binlerce İranlı infaz edildi. İnfaz edenler Müslüman değildi. Darbeyi yapanlar da Müslüman değildi.

- 1955 yılında Endonezya, Laos, Kamboçya'da çok sayıda CIA operasyonu düzenlendi. Binlerce Müslüman öldürüldü.

- 1950-59 yılları arasında Küba'da 60 bin kişi ABD destekli Batista birliklerince katledildi. ABD ordusunda Müslüman mı vardı?

- 1960'da CIA destekli iç savaş sürecinde 3 milyona yakın Kongolu öldürüldü. CIA bünyesinde de Müslüman yoktu.

- 1965-66'da ABD destekli darbede 500 binden fazla Endonezyalı Müslüman öldürüldü.

- 1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laos'ta 1 milyon kişi katledildi. Müslümanlar bölgeye hiç uğramamıştı bile.

- 1973'te Şili'de CIA destekli darbe sonrası 17 yıl boyunca 5 bin sivil hayatını kaybetti. Şili'de Müslümanın işi ne!

- Arjantin'de ABD tarafından desteklenen ölüm mangaları, 1974-1983 yılları arasında 30 bin insanı öldürdü. Müslüman ülkelere kilometrelerce uzak bölgeler.

- 1977 yılında ABD, El Salvador'da 70 bin kişiyi öldürdü. Müslümanlar yine sahnede değiller.

- 1981-90'da Nikaragua'da, ABD'nin desteklediği iç savaşta 50 bin kişi öldürüldü. Müslüman işin içinde yine yok.

- Kendi mizanseni olan 11 Eylül saldırısını bahane ederek Afganistan'ı işgal etti. ABD, 150 binden fazla sivili katletti. Ölenler hep Müslümandı.

- 1989'da 3 bin Panamalı sivil öldürüldü. Müslüman işin içinde değildi.

- Ebu Gureyp, Guantanamo gibi hapishaneleri ve işkence çeşitlerini de Müslümanlar yapmadı. Zira işkence görenler hep Müslümandı.

- ABD 1991 yılından demokrasi götürmek istediği(!) ülkeyi terk ettiği zamana kadar yarısından fazlası çocuk olmak üzere, Irak işgalinde 2 milyonun üzerinde insanı katletti. Sadece ölenler Müslümandı.

- 2011-13'te ABD, siyonist rejim, Batılı ve Arap müttefiklerinin desteklediği darbeyle Mısır'da 10 binlerce insan öldürüldü. Ölenler Müslümandı.

- ABD, taşeron örgütler üzerinden karıştırdığı Orta Doğu'da sadece Irak ve Suriye'de 2 milyondan fazla Müslüman kanını döktü. Ölen Müslümandı.

- 1954'ten 1962'ye kadar Fransa, Cezayir'de soykırım uyguladı ve 1 milyon insan katledildi. Ölenler Müslümandı.

- Cilovluk Katliamında Ermeniler 300 bin Azerbaycanlı insanı katletti. Öldüren Müslüman değildi.

- Ermeni-Nasturi güçleri, Rusyalı ve Avrupalı hamilerinin ekonomik ve ideolojik desteğiyle devlet kurma hayaliyle 150 binden fazla Müslüman Türkü katletti.

- Çin Doğu Türkistan'da 35 milyon Uygur Müslüman Türkü katletti. Ölen yine Müslüman!

- 1992 yılında Ermenistan'ın Karabağ Katliamında ölen de Müslümandı. Hocalı katliamında ölenler Türklerdi. İnsanlık tarihine kara leke olarak sürülen bu katliamlarda 10 binlerce insan öldürüldü. Öldüren Müslüman değil.

- 1949 yılından itibaren, başlangıçta İngilizlerin sonrasında Batı ülkelerinin ve ABD'nin desteğiyle terör devleti İsrail; Filistin, Lübnan, Suriye ve çevre ülkelerde milyonlarca çocuk, kadın, yaşlı öldürüldü. Ölen hep Müslümandı.

Yüz elli yılda, ABD, İngilizler, Batı, Yahudi ve Hristiyan dünyası yaklaşık 350 milyon insanı öldürdü.

Filistin devleti adına haklarını korumak için terör devleti İsrail'e savaş açan Hamas üyeleri ve Müslümanlar şimdi terörist olarak yaftalanıyor.

Şimdi Türk Dil Kurumunun terör tanımını vereceğim ve takdiri okuyucuya bırakıp, bir ilkokul çocuğu gibi cümle içinde kullanmasını isteyeceğiz.

Fransızca terreur (korku) kelimesinden dilimize geçmiş olan terör: Karşı tarafa korku salma, cana kıyma, malı yakıp yıkma; yıldırı, tedhiş anlamlarına gelir.

Derlemeye çalıştığımız bu çalışma neticesinde terörist kim?