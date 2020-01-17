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Batman merkezli 5 ilde sahte rapor operasyonu: 67 gözaltı

Batman merkezli 5 ilde sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayan 67 kişi gözaltına alındı.

IHA17.01.2020  17:32 - Güncelleme: 17.01.2020  17:32

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte rapor hazırlayan şahıslara yönelik Batman merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 67 kişi gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batman ve Diyarbakır’daki kamu hastanelerinden engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için kendilerine müracaat eden şahıslara hastanelerdeki irtibatlı oldukları kamu görevlileriyle birlikte hareket ederek para karşılığında sahte ve usulsüz engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesini sağlayan ve bu yolla haksız kazanç elde etmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet verdikleri tespit edilen şahıslara yönelik olarak ilimiz ve bağlı ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Siirt illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında toplam 67 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Şüpheli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda engelli sağlık kurulu raporları, ilaç kullanım raporları ve muhtelif tahlil sonuçları ile 1 adet ruhsatsız tabanca elde edilerek el konulmuştur" denildi.

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