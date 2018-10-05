Batman şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Gercüş'ün Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

İlk anda Mehmetçiklerden 7'sinin şehit düştüğü saldırıda dün 3'ünün cenazeleri memleketlerine uğurlanırken, yaralı halde Ankara'ya GATA'ya sevk edilen Uzman Çavuş Yahya Şen de uçakta şehit düşmüştü. Gercüş'te şehit düşen Mehmetçiklerden otopsisi tamamlanan 4'ünün cenazeleri de bugün Batman Havalimanından toprağa verilecekleri memleketlerine uğurlandı.

Şehit düşen 8 askerin isimleri şöyle: Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, Uzman Çavuş Neşet Gök, Uzman Çavuş Okan Dinçer, Uzman Çavuş Özgür Can İnce, Uzman Çavuş Ali Hekim, Uzman Çavuş Süleyman Aydın, Uzman Çavuş Uğur Göksu, Uzman Çavuş Yahya Şen.

8 İLE ATEŞ DÜŞTÜ

Memleketlerine uğurlanan şehit askerler için bugün Amasya, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırıkkale ve Samsun'da cuma namazı sonrasında cenaze törenleri düzenleniyor. Şehitlerden Uzman Çavuş Özgür Can İnce Ankara'da, Uzman Çavuş Süleyman Aydın Amasya'da, Uzman Çavuş Okan Dinçer Balıkesir'de, Uzman Çavuş Neşet Gök Eskişehir'de, Uzman Çavuş Ali Hekim Isparta'da, Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus İzmir'de, Uzman Çavuş Uğur Göksu Samsun'da düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlanıyor. Tedavi için yaralı halde GATA'ya gönderildiği sırada uçakta şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen ise memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.

Ankara

Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin cenazesine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile komutanlar ve çok sayıda siyasi de katıldı.

9 Eylül'de evlenmişti

Şehitlerden Uzman Çavuş Ali Hekim 9 Eylül’de Arzu Hekim ile dünya evine girmişti. Şehitlerden Samsunlu Uzman Çavuş Uğur Göksu 1 yıllık nişanlıydı ve 2 gün önce sosyal medya üzerinden "Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun" mesajını paylaşmıştı. Göksu'nun şehit haberi memleketi Ladik ilçesine ulaştığında gözyaşları içinde kalan yeğeni Halil Göksu'nun hali yürekleri burktu. Dilek Aydın ile 2 yıllık evli olan şehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın ise kısa bir süre sonra doğu görevini tamamlayarak tayin olması bekleniyordu.

Şehitler için İstanbul'da camilerde de sela verildi

İstanbul'un 39 ilçesindeki merkezi camilerde şehit 8 asker için sela verildi.