Batman Valiliği açıkladı: Kullanımı yasaklandı

AA 9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:49 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:49

Valilikten yapılan açıklamada, milli ve dini bayramlar ile düğünler, özel günler ve kutlamalar gibi yapılan etkinliklerde, şenlik ve işaret fişekleri, havai fişek diye tabir edilen piroteknik maddeler ile torpil, maytap, çatapat gibi maddelerin izinsiz kullanımından ötürü halk arasında korku, heyecan ve panik yaşandığı belirtildi.

Meydana gelen yüksek ses ve gürültünün insanlarda işitme sağlığının bozulması gibi kritik etkilere neden olduğu vurgulanan açıklamada, havai fişek kullanımının toplumun can ve mal güvenliğini de tehlikeye düşürdüğü kaydedildi.



Açıklamada, şöyle denildi:

"Piroteknik madde olan şenlik ve işaret fişeklerinin (havai fişek vb.) düğünler, sosyal etkinlikler, resmi günler, dini ve milli bayramlar, yerel milli günler, festivaller ve çeşitli eğlence dönemlerinde, kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların yerel mülki amirliklerden izin alınmadan kullanılması ve ateşlenmesi yasaktır. Kişi veya kurumların usulüne uygun olarak, yerel mülki idare amirlerinden alacakları izin sonrasında, A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi olan kişiler tarafından kullanılması koşulu ile izin belgelerinde belirtilen miktardaki havai fişeklerin satın alınması ve kullanılması gerekmektedir. Kişilerin sorumluluğunda ve çevre güvenliğinin alınması kaydıyla, en geç 48 saat öncesinde dilekçeyle başvuru sonucu yerel mülki idare amirlerinden izin alınarak şenlik ve işaret fişeklerini (havai fişek vb.) kullanabilecekler, kullanım süresi 15 dakikayı geçmeyecek, saat: 23.00'e kadar son bulacaktır."

Önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ise Kabahatler Kanunu uyarınca işlem başlatılacağı ifade edildi.