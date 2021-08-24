Batman'da aşı seferberliği sürüyor

DHA 24 Ağustos 2021 Salı 16:30 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 16:30

İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, aşılanmayanlar için harekete geçti. Aşılama oranının yüzde 59,4, vaka sayısının ise 100 binde 656,8 olduğu kentte, kapı kapı dolaşan ekipler, aşı olmak istemeyenleri ikna etmeye çalışıyor. Aşı hakkı olanların ise aşılarını yapıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir markete giren ekipler, çalışanlar ile kasiyerlere aşı yaptı. Sağlık Mahallesi'nde ise ikna ekipleri kapı kapı dolaştı. Ekipte yer alan Toplum Sağlığı Merkezi Uzman Dr. Orhan Ayan, "Yaklaşık 250 personelden oluşan aşı ekiplerimiz kenar mahallelerde ev ev dolaşıyor. Gün içinde aşı ekiplerimiz 5-6 mahalleye yayılarak, aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı aşılacak" dedi.

Dr. Ayan, aşı tereddüttü olan vatandaşlar için bilgilendirme yaptıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızı aşı konusunda bilgilendiriyoruz. Covid-19 salgınının bitmesi ve azalması için aşı olmayanlar mutlaka ama mutlaka aşı olmalı ve ayaklarına kadar giden bu hizmeti geri çevirmemelerini istiyoruz. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı da aşıdır. Lütfen aşımızı olalım" dedi.