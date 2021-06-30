Batman'da aşılamayla orman köylüsüne 'ek gelir'

AA 30 Haziran 2021 Çarşamba 14:16 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 14:16

Orman Genel Müdürlüğü tarafından fıstığı yaygınlaştırmak ve orman köylüsüne gelir sağlamak amacıyla yürütülen proje ile dağlık alanlarda doğal yetişen menengiç ağaçları. Siirt fıstığıyla aşılanıyor.

Projeyle 3 yıl içerisinde aşısı tutan ağaçlardan verim elde edilmesi beklenirken yetişen fıstıklar orman köylüleri için ek gelir kaynağı olacak.

Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Sason ilçesinin Derince köyü ormanlarında rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bölgede bulunan ağaçların üçte biri doğal haliyle korunurken üçte ikisinin ise aşılama ustaları tarafından Siirt fıstığı ile aşılandığını anlatan Öztürk, "Amacımız hem köylüye gelir hem de ormandan çok yönlü faydalanmayı sağlamak." dedi.

- BU YIL 11 BİN HEKTARLIK ALANDA AŞILAMA YAPILACAK

Batman'da 2019 yılında 217 hektar, geçen yıl 2 bin 500 hektarlık bir alanda rehabilitasyon çalışması yapıldığını kaydeden Öztürk, 2021 yılı itibarıyla da Sason ilçesinde 5 bin hektarlık bir alanda rehabilitasyon çalışmaları kapsamında aşılama yapıldığını aktardı.

Sason'da aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıl içerisinde Gercüş ilçesinde de 6 bin hektarlık bir alanda aşılama yapılacağını kaydeden Öztürk, ileriki yıllarda da Kozluk ve Gercüş ilçelerinde rehabilitasyon çalışmasının devam edeceğini bildirdi.

Menengiç ağaçları ile Siirt fıstığının birbiriyle uyumlu bitkiler olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"İklim koşulları açısından aşı kalemlerimizi Siirt'ten getiriyoruz ki uyum sağlasın ve tutma oranı daha yüksek olsun. Şubat ayında budaması yapılıyor. Haziran ayında aşı gerçekleştiriliyor. Daha sonra ağustos ve eylül aylarında ise tutmuş aşıların saha ekiplerimiz tarafından kontrolleri yapılıyor. Bir aşılı ağaçtan 3 yıl sonra 5-15 kilogram arasında fıstık elde edilecek. Proje kapsamında bu yıl 80 bin ağacın aşılanması hedefleniyor."

Derince köyü muhtarı Sabahattin Artuk da yeni bir fidan dikilmesi durumunda 10 yılda, aşılama ile 3 yılda verim elde edileceğini kaydetti.

Yetişen fıstıklardan köylülerin ek gelir sağlayacağını ifade eden Artuk, "Verimsiz topraklarımızın bu şekilde değerlendirilmesi konusunda çalışma yürüttüklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Valimize ve Orman İşletme Müdürümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Turnalı köyü Muhtarı Kemal Andık ise projenin bölge köylüleri açısından iyi olduğunu, gelecekte onlara ek gelir sağlayacağını bildirdi.

