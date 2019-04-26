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Batman'da bankacı kadın, başından vurulmuş halde bulundu

Batman'da, dün gece otomobilinde başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı bulunan bankacı Cemile A.'nın beyin ölümü gerçekleşti. Otomobilde yapılan aramada, kendisinin yazdığı sanılan 'Hakkınızı helal edin' notunu bulan polis Cemile A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

  • DHA
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Batman Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında gece yarısı park halinde bir otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi.
 
Bölgeye gelen jandarma, ağır yaralı halde bulunan kadının özel bir bankada çalışan Cemile A. (38) olduğunu belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cemile A., ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
 
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
 
Cemile A.'nın tedaviye alındığı Batman Bölge Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti.
 
Cemile A.'nın 72 EP 155 plakalı otomobilinde yapılan aramada, tabanca ile kendisinin yazdığı sanılan 'Hakkınızı helal edin' notunun bulunduğu belirtildi.
 
Bankada 10 yıldır çalıştığı ve 2 hafta önce izne ayrıldığı öğrenilen Cemile A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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