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Görenler neye uğradığını şaşırdı: Batman'da bir evi böcekler istila etti

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir apartmanın 8. katındaki daire böcek istilasına uğradı.

IHA03 Mayıs 2020 Pazar 17:14 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 17:32
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Gercüş ilçesinde yaşayan Uğur Soyvural, evinin balkonunda binlerce böceğin görünce neye uğradığını şaşırdı.

Cep telefonunu eline alan Soyvural, böceklerin görüntüsünü çekti. Binlerce böceği bir anda görünce şaşırdığını belirten Soyvural, "Sabah erken saatlerinde uyandığımda balkona çıkıp hava almak istedim. Balkonun kapısını açınca neye uğradığımı şaşırdım.

Apartmanın 8. katında oturmama rağmen bu kadar böceği bir anda daha ilk kez görüyorum.

Komşularımız da bu sıkıntıyı yaşadığını söyledi. Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum, o anları kayda aldım ve daha sonra balkonumuzu yıkadıktan sonra böceklerden kurtulabildik" dedi.

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