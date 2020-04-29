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Batman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

DHA29 Nisan 2020 Çarşamba 16:37 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 16:37
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Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya ilişkin Gercüş Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29 Nisan 2020 tarihli kararı gereği koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle ilçemiz Boğaz köyü karantinaya alınmış olup, belirtilen köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

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