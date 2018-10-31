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Batman'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Beşiri ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir polis yaralandı.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beşiri ilçesine bağlı Yarımtaş köyünde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Olayda yaralanın bir polis Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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