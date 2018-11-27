Batman'da çatışma: 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polisimiz şehit oldu
Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.
Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağır yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi.
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