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Batman'da çatışma: 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polisimiz şehit oldu

Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.

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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi.

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