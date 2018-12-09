Batman'da çöken ahırdaki 22 küçükbaş hayvan telef oldu
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 22 küçükbaş hayvan telef oldu.
- AA
Yaka köyünde Sadık Gök'e ait ahır, etkili olan yağış sırasında çöktü. Ahırın enkazında kalan 22 küçükbaş hayvan telef oldu.
Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçimini sağladığı tüm hayvanlarının telef olduğunu belirterek, "20 bin liraya yakın zararım var. Yetkililerden bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum." diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.