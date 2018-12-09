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Batman'da çöken ahırdaki 22 küçükbaş hayvan telef oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 22 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Yaka köyünde Sadık Gök'e ait ahır, etkili olan yağış sırasında çöktü. Ahırın enkazında kalan 22 küçükbaş hayvan telef oldu.
 
Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçimini sağladığı tüm hayvanlarının telef olduğunu belirterek, "20 bin liraya yakın zararım var.  Yetkililerden bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

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