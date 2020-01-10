İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8701
  • EURO
    6,5294
  • ALTIN
    293.536
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batman'da DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı
Güncel

Batman'da DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen 'şafak' operasyonunda yakalanan, aralarında örgütün sözde Batman il sorumlusunun da olduğu 13 kişi tutuklandı.

AA10.01.2020  20:49 - Güncelleme: 10.01.2020  20:49

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Aralık 2019'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan örgütün sözde Batman il sorumlusu M.D'nin de arasında olduğu 22 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sözde il sorumlusu M.D'nin, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarına giderek faaliyet yürüttüğü ve halen DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtildi.

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi
Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!
Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!

Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.