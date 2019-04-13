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Batman'da feci olay! Kurutma makinesine eşarbını kaptıran kadın hayatını kaybetti

Batman'da kız öğrenci yurdunda sanayi tipi çamaşır kurutma makinesine eşarbını kaptıran kadın yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Süveybe Ana Kız Yurdu'nda kısa bir süre önce engelli kadrosunda işe başlayan Sevda Doğru (26), yurdun çamaşırhanesinde çamaşırları sanayi tipi kurutma makinesine koyduğu sırada eşarbını makineye kaptırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri yurda yönlendirildi.

AFAD ekipleri, Doğru'yu kapıldığı makineden güçlükle çıkardı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Doğru'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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