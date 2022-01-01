Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamaya giderken saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

AA 1 Ocak 2022 Cumartesi 08:03 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 08:04

İluh Mahallesi'nde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.

Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.

Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdürrezzak Kanat şehit oldu.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi ekiplerinin, hırsızlık olayı şüphelilerini yakalamaya çalışırken, şüpheli H.A. ve kardeşi M.A'nın silahlı saldırısına uğradıkları belirtildi.

Açıklamada, "Çıkan çatışmada, çarşı ve mahalle bekçisi Abdürrezzak Kanat şehit olmuştur. Bir polis memurumuz yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıslar yaralı olarak ele geçirilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.