Batman’da iş yerinde kaçak bahis oynayan şahsa 10 bin TL ceza
Batman’da iş yerinde kaçak bahis oynattığı tespit edilen şahsa 10 bin TL idari para cezası kesildi.
- İHA
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde bulunan bir iş yerine yapılan kontroller sonucunda 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet hard disk, 1 laptop ve 1 adet yasadışı bahis kuponu muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca yasadışı bahis oynayan 1 şahsa 10 bin TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.
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