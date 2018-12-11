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Batman’da iş yerinde kaçak bahis oynayan şahsa 10 bin TL ceza

Batman’da iş yerinde kaçak bahis oynattığı tespit edilen şahsa 10 bin TL idari para cezası kesildi.

  • İHA
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Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde bulunan bir iş yerine yapılan kontroller sonucunda 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet hard disk, 1 laptop ve 1 adet yasadışı bahis kuponu muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca yasadışı bahis oynayan 1 şahsa 10 bin TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.
 

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