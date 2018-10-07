Batman'da izinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahalede bulundu Alınan bilgiye göre, dün PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alınmasının ardından HDP Batman İl Başkanlığınca gözaltıları protesto etmek amacıyla il binası önünde açıklama yapılmak istendi.