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Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada Palamut-Güneşli köy yolunda toprak altından geçen kabloyu fark eden jandarma ekipleri, kablonun el yapımı patlayıcıya bağlı olma ihtimalini değerlendirerek önlem aldı ve ardından kazı çalışması yaptı.

Çalışmalarda yola tuzaklanan 12 kilogramlık mutfak tüpü, 1 kilogram TNT, 20 kilogram amonyum nitrat ve 4 elektrikli fünye ile hazırlanan el yapımı patlayıcının yolun altına tuzaklandığı ve kablonun araziye çekildiği tespit edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından el yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Patlamanın şiddetiyle söz konusu alanda yaklaşık 2 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur oluştu.

Devam eden operasyonda 9 kilogram TNT patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 797 uzun namlulu silah mermisi, el bombaları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda yola tuzaklanan patlayıcının imha edilmesiyle olası bir facianın önlendiği belirtildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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