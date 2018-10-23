Batman'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Servet Tarhan (46), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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