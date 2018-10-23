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Batman'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz  belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 
 
Kavgada, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan  müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
 
Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Servet Tarhan  (46), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

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