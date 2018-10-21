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Batman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı

Kaza, Batı Raman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden ismi öğrenilemeyen 72 BD 831 plakalı kamyonet, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direklerine çarptı.

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 Kazada, hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 

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