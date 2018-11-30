Batman’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Demirbilek ve Çayüstü köyleri kırsalında yapılan operasyonda tespit edilen 3 sığınak içerisinde yapılan kontrolde toprak altına gizlenmiş 6 adet AK-47 Kaleşnikof, 13 şarjör ve bin 697 fişek bulundu. Bölgede operasyon sürüyor.