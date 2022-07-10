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Batman'da silahlı kavga: 5'i ağır 54 yaralı

Batman Valiliği, Beşiri ilçesinde meydana gelen silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA10 Temmuz 2022 Pazar 01:29 - Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün 18.00 sıralarında Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır toplam 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili tahkikata başlandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların kaldırıldığı Batman'daki hastanelerde de polis tarafından ilave güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.

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