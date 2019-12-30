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Batman'da terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

AA30.12.2019  08:48 - Güncelleme: 30.12.2019  09:06

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.


400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.


Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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